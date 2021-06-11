Байден зустрінеться з Меркель у Білому домі 15 липня, - AFP

Про це повідомляє AFP з посиланням на спікера президента США.

"Байден зустрінеться з Меркель у Білому домі 15 липня", - йдеться в повідомленні агентства.

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського союзу візьмуть участь в урочистому прийомі за участю королеви Єлизавети II. Прийом відбудеться в критому ботанічному саду Проект "Едем" в Корнуоллі.

Лідери США і Великобританії провели першу особисту зустріч 10 червня. Борис Джонсон назвав появу Джо Байдена в Білому домі "ковтком свіжого повітря".

Президент США і британський прем'єр підписали "Атлантичну хартію", яка закріплює прагнення двох країн спільно працювати над вирішенням основних світових проблем. За словами Байдена, мова йде про "основні виклики століття-кібербезпеку, нові технології, глобальне здоров'я і зміну клімату".

Президент США 9 червня вирушив до Європи в рамках свого першого закордонного візиту.