Байден обговорить тему "Північного потоку-2" з Меркель, - Білий дім
Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорить тему російського газопроводу "Північний потік-2" на майбутній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони проведуть зустріч на саміті G7.
"Газопровід" Північний потік-2 " підніматиметься в ході розмови з німецькою стороною. Я не хотів би говорити публічно про це питання. Вони розуміють нашу стурбованість", - заявив він.
Салліван додав, що, зокрема, буде обговорюватися вплив проекту на енергетичну безпеку в Європі і для України.
"Ми хотіли б обговорити з німецькою стороною, що означатиме реалізація проекту для енергетичної безпеки в Європі і для України", - резюмував він.
Нагадавши, Байден вирушив у першу закордонну поїздку. Зокрема, він візьме участь у саміті Великої сімки, пройде з 11 по 13 червня. Після цього 16 червня президент Сполучених Штатів зустрінеться з лідером РФ Володимиром Путіним.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір підняти на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер має намір дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не діятиме в цьому питанні.
Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.