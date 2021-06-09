Байден обговорить тему "Північного потоку-2" з Меркель, - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Джо Байден обговорить тему російського газопроводу "Північний потік-2" на майбутній зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони проведуть зустріч на саміті G7.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван .

"Газопровід" Північний потік-2 " підніматиметься в ході розмови з німецькою стороною. Я не хотів би говорити публічно про це питання. Вони розуміють нашу стурбованість", - заявив він.

Салліван додав, що, зокрема, буде обговорюватися вплив проекту на енергетичну безпеку в Європі і для України.

"Ми хотіли б обговорити з німецькою стороною, що означатиме реалізація проекту для енергетичної безпеки в Європі і для України", - резюмував він.