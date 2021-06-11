Меркель особисто поїде в США для вирішення суперечок через "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проекту " Північний потік-2 ". Точна дата візиту ще не відома.

Видання пише, що візит може відбудуться в липні або серпні. Меркель проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане "Північний потік-2". Це буде перший візит канцлера після обрання американського лідера.

Handelsblatt пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться України.