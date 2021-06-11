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Меркель особисто поїде в США для вирішення суперечок через "Північний потік-2"

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Берлін, П'ятниця 11 червня 2021 09:53
Меркель особисто поїде в США для вирішення суперечок через "Північний потік-2" Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто поїде до Вашингтона, щоб врегулювати суперечки з приводу реалізації проекту "Північний потік-2". Точна дата візиту ще не відома.

Про це пише газета Handelsblatt.

Видання пише, що візит може відбудуться в липні або серпні. Меркель проведе переговори з президентом США Джо Байденом. Головною темою стане "Північний потік-2". Це буде перший візит канцлера після обрання американського лідера.

Handelsblatt пише, що чиновники в Німеччині вже запропонували кілька способів врегулювання суперечок, які ляжуть в основу переговорів між Байденом і Меркель. Такі заходи в тому числі торкнуться України.

Нагадаємо, Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський закликав США не допустити завершення будівництва і запуску "Північного потоку-2". За словами Зеленського, таким чином Європа "дає зброю в руки ворогові".

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