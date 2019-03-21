Білий дім відмовився надати дані про переговори Трампа і Путіна

Фото: Володимир Путін і Трамп (flickr.com/helsinki2018)

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними

Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє The Hill з посиланням на документ.

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходять за межі законної сфери розслідування Конгресу.

Нагадаємо, в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників зажадали доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

За даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації. В результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа. Президента США підозрюють у перешкоджанні правосуддю, корупції і зловживанні владою.