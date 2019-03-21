ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білий дім відмовився надати дані про переговори Трампа і Путіна

Новини » Політика    21.03.2019 - 21:14
Білий дім відмовився надати дані про переговори Трампа і Путіна
Фото: Володимир Путін і Трамп (flickr.com/helsinki2018)

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними

Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє The Hill з посиланням на документ.

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходять за межі законної сфери розслідування Конгресу.

Нагадаємо, в Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників зажадали доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

За даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати подію з членами адміністрації. В результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

РБК-Україна писало, що в Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа. Президента США підозрюють у перешкоджанні правосуддю, корупції і зловживанні владою.

Трамп звинуватив Facebook, Google і Twitter у симпатії до демократів У Конгресі США розслідують діяльність Трампа на посаді президента
Новини України Володимир ПутінБілий дімКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся