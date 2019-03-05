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У Конгресі США вимагають доступ до деталей переговорів Трампа і Путіна

Новини » Політика    05.03.2019 - 09:49
У Конгресі США вимагають доступ до деталей переговорів Трампа і Путіна
Фото: Володимир Путін і Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп приховує від своєї адміністрації деталі переговорів з Путіним

У Конгресі США глави трьох комітетів Палати представників вимагають доступ до деталей переговорів президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що голови комітетів з розвідки, нагляду і закордонн справ звернулися з відповідними листами до держсекретаря США Майка Помпео та в. о. голови апарату Білого дому Міку Малвейні. У листах конгресмени вимагають надати доступ до даних переговорів лідерів США та Росії.

Відзначимо, за даними The Washington Post, Трамп приховує від адміністрації Білого дому деталі розмов з Путіним. Зокрема, на саміті в Гамбурзі в 2017 році він забрав папери з позначками у свого перекладача і заборонив обговорювати це з членами адміністрації. В результаті в засекречених досьє відсутні дані про деталі п'яти зустрічей Трампа і Путіна за останні два роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа. Президента США підозрюють у перешкоджанні правосуддю, корупції і зловживанні владою.

Раніше також стало відомо, що Конгрес США перевірить податки Трампа за 10 років.

 

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Новини України Володимир ПутінКонгресс СШАДональд Трамп
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