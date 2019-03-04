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У Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа

Новини » Політика    04.03.2019 - 21:07
У Конгресі США почали масштабне розслідування проти Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зібрані в ході розслідування докази послужать основою для можливого імпічменту президенту США

Комітет Палати представників Конгресу США ініціював масштабне розслідування відносно президента США Дональда Трампа. Про це заявив глава юридичного комітету Палати представників Джерролд Надлер, повідомляє CNN.

Розслідування зосереджено навколо передбачуваного перешкоджання правосуддю, корупції і зловживанні владою Трампом. Комітет вже розіслав запити 81 людині і організаціям, включаючи Білий дім, Міністерство юстиції США, керівників виборчої кампанії, офіційних представників Trump Organization та його дітей.

Зібрані в ході розслідування докази послужать основою для можливого імпічменту президенту США, хоча Надлер сказав, що поки рано обговорювати відставку Трампа.

Одним з прикладів перешкоджанню здійснення правосуддя Надлер назвав звільнення Трампом колишнього директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі у 2017 році. На той момент Комі очолював розслідування про втручання Росії.

Білий дім і Департамент юстиції поки не відповіли на запити про коментарях з цього приводу.

Нагадаємо, в Конгресі США готують запит про отримання податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років - бюджетний комітет має намір перевірити декларації Трампа на предмет використання шахрайських схем.

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