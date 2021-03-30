Білий дім відкинув зустріч Байдена з лідером КНДР за прикладом Трампа

Президент США Джозеф Байден не планує зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином. Глава адміністрації не буде брати приклад з Дональда Трампа .

Журналіст запитав у Псакі, передбачає підхід Байдена у відносинах з КНДР проведення зустрічі з главою Північної Кореї, як це раніше робив Дональд Трамп.

"Я думаю, його підхід буде дещо відрізнятися. І зустріч з Кім Чен Ином не входить в його наміри", - сказала Псакі.

У середині березня Reuters з посиланням на високопоставлене джерело з адміністрації американського президента повідомляло, що США понад місяць не можуть зв'язатися з керівництвом КНДР. Агентство вказувало, що влада Сполучених Штатів хоче обговорити з Північною Кореєю питання її ядерної програми.