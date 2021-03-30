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Білий дім відкинув зустріч Байдена з лідером КНДР за прикладом Трампа

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джозеф Байден не планує зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином. Глава адміністрації не буде брати приклад з Дональда Трампа.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Журналіст запитав у Псакі, передбачає підхід Байдена у відносинах з КНДР проведення зустрічі з главою Північної Кореї, як це раніше робив Дональд Трамп.

"Я думаю, його підхід буде дещо відрізнятися. І зустріч з Кім Чен Ином не входить в його наміри", - сказала Псакі.

У середині березня Reuters з посиланням на високопоставлене джерело з адміністрації американського президента повідомляло, що США понад місяць не можуть зв'язатися з керівництвом КНДР. Агентство вказувало, що влада Сполучених Штатів хоче обговорити з Північною Кореєю питання її ядерної програми.

Нагадаємо, тиждень тому Північна Корея провела пуск двох ракет малої дальності. При цьому в КНДР не коментували свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій.

Ще через кілька днів у КНДР заявили про проведення запуску новій тактичної ракети. Також у Північній Кореї підтвердили, що в неділю проводився пуск двох крилатих ракет.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Пізніше в Північній Кореї заявили, що запуск ракет було самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї.

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Новини України КНДРКім Чен Ин
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