ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада КНДР запуск балістичних ракет назвала самообороною

Новость на русском → Пхенян, Субота 27 березня 2021 02:55
Влада КНДР запуск балістичних ракет назвала самообороною фото: ракета (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Останній запуск Пхеньяном ракет у бік Японського моря був самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї. КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності 25 березня.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Це вже другий за рахунком запуск північнокорейських ракет цього тижня. Попередній відбувся 23 березня.

"Проведений на цей раз випробувальний запуск тактичної керованої ракети нового типу є дією, заснованої на праві на самооборону суверенної держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР в минулу неділю провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР у неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося в матеріалі видання.

Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі КНДР
NEWS
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда