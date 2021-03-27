Влада КНДР запуск балістичних ракет назвала самообороною

Останній запуск Пхеньяном ракет у бік Японського моря був самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї. КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності 25 березня.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) .

"Проведений на цей раз випробувальний запуск тактичної керованої ракети нового типу є дією, заснованої на праві на самооборону суверенної держави", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий за рахунком запуск північнокорейських ракет цього тижня. Попередній відбувся 23 березня.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що КНДР в минулу неділю провела тестовий пуск двох крилатих ракет.

КНДР у неділю не коментувала свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій, йшлося в матеріалі видання.

Після цього президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.