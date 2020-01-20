Белый дом анонсировал двусторонние встречи Трампа в Давосе

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

В швейцарском Давосе 21 января открывается 50-ая сессия Всемирного экономического форума

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планирует провести встречи с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС на ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Трамп также планирует провести встречу с президентом регионального правительства Курдистана на полях экономического форума в Давосе.

"Президент Дональд Дж.Трамп проведет двусторонние встречи со следующими лидерами в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцарии: президентом Республики Ирак Бархамом Салехом, премьер-министром Республики Пакистан Имраном Ханом, президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, председателем Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен, президентом Курдского регионального правительства Нечирваном Барзани, основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщает РБК-Украина, в швейцарском Давосе 21 января открывается 50-ая сессия Всемирного экономического форума. Главной темой Давосского форума в этом году станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.