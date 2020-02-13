У Білій Церкві знайшли вибухівку в 5-поверховому будинку, проводиться евакуація мешканців

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Тротил міг належати покійному мешканцю будинку

В Білій Церкві поліція проводить евакуацію мешканців п'ятиповерхового будинку через знайденого в підвалі тротилу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Київській області.

Повідомляється, що вибухівку виявили нові мешканці. За попередніми даними, тротил міг належати покійному місцевому жителю.

"На місці події працюють поліцейські, рятувальники. Працівники аварійної служби газу відключили постачання блакитного палива. Фахівці-вибухотехніки проводять заходи по вилученню з підвального приміщення тротилу", - повідомили в поліції.

Для забезпечення безпеки людей, було евакуйовано близько 200 жителів 70 квартир багатоквартирного будинку.

Нагадаємо, 12 лютого, був зупинений поїзд Трускавець-Дніпро в результаті помилкового повідомлення про мінування, у зв'язку з цим 13 складів збилися з графіка.

Також РБК-Україна писало, що в Харкові запобігли замаху на колишнього командира Збройних сил України. Кілер намагався закласти вибухівку в багатоквартирному будинку. Військового хотіли усунути за успішні операції проти "ЛДНР" та ліквідацію групи російських офіцерів.