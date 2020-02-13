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В Белой Церкви нашли взрывчатку в 5-этажном доме, проводится эвакуация жильцов

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 17:19
В Белой Церкви нашли взрывчатку в 5-этажном доме, проводится эвакуация жильцов
Иллюстративное фото (facebook.com/pol.kyivregion)

Тротил мог принадлежать покойному жителю дома

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей пятиэтажного дома из-за найденного в подвале тротила. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что взрывчатку обнаружили новые жильцы. По предварительным данным, тротил мог принадлежать покойному местному жителю.

"На месте происшествия работают полицейские, спасатели. Работники аварийной службы газа отключили поставки голубого топлива. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила", - сообщили в полиции.

Для обеспечения безопасности людей, было эвакуировано около 200 жителей 70 квартир многоквартирного дома.

Напомним, 12 февраля, был остановлен поезд Трускавец-Днепр в результате ложного сообщения о минировании, в связи с этим 13 составов сбились с графика.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове предотвратили покушение на бывшего командира Вооруженных сил Украины. Киллер пытался заложить взрывчатку в многоквартирном доме. Военного хотели устранить за успешные операции против "ЛДНР" и ликвидацию группы российских офицеров.

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Новости Украины Белая Церковьполициявзрывчатка
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