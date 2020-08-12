У Білорусі кілька журналістів держканалів оголосили про звільнення

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Уже четверо журналістів держканалів оголосили про своє звільнення

У Білорусі журналісти державних телеканалів Євген Перлин, Ольга Богатиревіч і Віра Каретникова оголосили про своє звільнення. Напередодні звільнився їхній колега, ведучий новин Сергій Козлович.

Євген Перлин на своїй сторінці в Instagram заявив, що на рішення піти з каналу "ніхто не вплинув", він прийняв його самостійно.

"Сподіваюся, що скоро повернеться та сама # МаяКраiнаБеларусь", - написав він.

Журналістка Ольга Богатиревіч опублікувала в соцмережі фото своєї заяви за угодою сторін. На каналі вона пропрацює до 19 серпня.

На своїй сторінці в Instagram ведуча телешоу "Доброго ранку, Білорусь!" на телеканалі "Білорусь 1" Віра Каретникова написала, що сьогодні її останній робочий день.

"З моєї безмежною любов'ю до життя і до роботи сьогодні мій останній робочий день. Я писала, що скоро все буде добре. Так і буде", - написала вона.

Нагадаємо, в Білорусі після завершення президентських виборів, в результаті яких здобув перемогу чинний президент Олександр Лукашенко, відбулися акції протесту.

За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, в ніч з 11 на 12 серпня були зафіксовані протести у 25 населених пунктах.