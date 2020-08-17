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Під час протестів в Білорусі постраждали понад 150 осіб, - МОЗ

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 17:34
Під час протестів в Білорусі постраждали понад 150 осіб, - МОЗ
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

За словами глави МОЗ, медиків в ізолятори до затриманих пускають

Під час протестів у Білорусі, які почалися 9 серпня, постраждали понад 150 людей. Ще двоє людей загинули.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік, передає TUT.by.

Він також заявив, що медиків в Центри ізоляції правопорушників і ізолятори тимчасового тримання пускають.

Нагадаємо, протести в Білорусі спалахнули після завершення голосування на президентських виборах 9 серпня. За даними ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в результаті протестів у Білорусі загинули троє людей.

Відзначимо, що в ООН заявили, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше.

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