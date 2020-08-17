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У Білорусі з держтелекомпанії звільнили журналістів, які підтримали протести

Гродно, Понеділок 17 серпня 2020 21:52
У Білорусі з держтелекомпанії звільнили журналістів, які підтримали протести
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Напередодні журналісти підтримали масові протести в Білорусі

У Білорусі звільнили трьох журналістів з державної телерадіокомпанії з Гродно. Напередодні вони підтримали масові протести в країні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що були звільнені Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський і Сергій Гадзеев.

Офіційно співробітники телерадіокомпанії страйк не оголошували, тому що вважають, що можуть бути корисні в наданні достовірної інформації. Втім, зараз телерадіокомпанія фактично страйкує - в ефір виходять тільки новини про погоду.

У соціальних мережах ТРК з'явилося звернення до глави Національної телерадіокомпанії Білорусі Івану Ейсманту.

Співробітники заявили, що обурені тим, що відбувається в країні: грубими порушеннями під час виборчої кампанії; порушенням прав і свобод громадян Білорусі; тиском на журналістів, цензурою в державних ЗМІ.

"Тепер ми готові надати майданчик для конструктивного діалогу на радіо і телебаченні, як прихильникам, так і тим, хто не згоден з чинною владою", - заявили журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналісти держтелеканалів Білорусі Євген Перлин, Ольга Богатиревіч і Віра Каретникова оголосили про своє звільнення.

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