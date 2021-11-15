В операції на пункті пропуску "Кузня" задіяний спецназ Білорусі, - Міноборони Польщі

Фото: бійці білоруського спецназу задіяна в операції на ПП" Кузня " (twitter.com/MON_GOV_PL/)

В операції на контрольно-пропускному пункті "Кузня", де на кордоні з Польщею зібралися тисячі нелегальних мігрантів, бере участь Білоруський спецназ. У польському Міноборони опублікували фото одного з бійців спецпідрозділів Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі в Twitter.

"Бійці білоруського спецназу беруть участь у сьогоднішній операції в районі (КПП - ред.)" Кузня", - йдеться в повідомленні відомства. До посту прикріплена фотографія військового в камуфляжі і закритим Балаклавою особою. Людина рухається по території табору мігрантів і розмовляє телефоном. Żołnierze białoruskiego specnazu biorą udział w dzisiejszej operacji w rejonie Kuźnicy pic.twitter.com/ZStUQzwmPj — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021