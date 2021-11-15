Яка зараз ситуація на кордоні Польщі та Білорусі: опубліковано відео

Мігранти на кордоні Польщі та Білорусі продовжують збиратися біля контрольно-пропускного пункту "Кузніца". На даний момент перед КПП знаходяться сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, опубліковано відео, зняте під час патрулювання території на вертольоті. На ньому видно, як кілька сотень людей розташувалися прямо на пункті пропуску, ще кілька людей неподалік палять багаття.

Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.



@podlaskaPolicja



pic.twitter.com/ywK7YhihCo — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Також повідомляється, що на прикордонному переході збирається все більше мігрантів.