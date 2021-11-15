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Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть цілодобово. Розпочнуть в цьому році

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Понеділок 15 листопада 2021 17:26
Стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть цілодобово. Розпочнуть в цьому році Фото: стіну на польсько-білоруському кордоні будуватимуть цілодобово (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує розпочати будівництво стіни на кордоні з Білоруссю вже в поточному році. Будівничі роботи проводитимуться цілодобово.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МВС Польщі Маріуша Камінського.

За словами голови МВС Польщі, над будівництвом стіни працюватимуть одночасно чотири компанії. Водночас роботи триватимуть цілодобово в три зміни.

Будівництво розпочнуть вже в поточному році.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що біженці на польсько-білоруському кордоні здійснили кілька спроб прорватися через пункт пропуску Польщі.

Водночас Польща пригнала до КПП бойовий гелікоптер та встановила водомети.

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