RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білому домі заявили, що США можуть прийняти біженців з України

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати готові прийняти біженців з України через повномасштабне вторгнення Росії. Однак у Білому домі висловили сподівання, що більшість з них осядуть у країнах ЄС.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми готові, але ми також очікуємо, що багато хто з них - якщо не більшість - побажають відправитися в сусідні країни", - заявила вона.

Разом з тим Псакі додала, що Вашингтон знаходиться в контакті з європейськими партнерами з питання створення умов, необхідних для розміщення українських біженців.

"Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії пообіцяла притулок потенційним біженцям з України.

Крім того, Румунія готова прийняти понад 500 тисяч біженців з України.

Раніше повідомлялося, що Польща очікує до мільйона біженців з України, А Угорщина у разі потреби готова прийняти десятки тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімВторгнення Росії до України