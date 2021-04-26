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У Білому домі заявили, що терміни зустрічі Путіна і Байдена не підтверджені

Автор: РБК-Україна

Терміни зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені. У Білому домі підтвердили прихильність до проведення російсько-американського саміту на вищому рівні.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Ми поки що до цього не дісталися. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів - ред.)", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про можливу зустріч президентів США і РФ15-16 червня .

Представник Білого дому пообіцяла надати деталі можливої ​​зустрічі Путіна і Байдена. "Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів ", - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше в Кремлі розповіли, коли планується зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, лідери зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.

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