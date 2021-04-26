У Білому домі заявили, що терміни зустрічі Путіна і Байдена не підтверджені

Терміни зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені. У Білому домі підтвердили прихильність до проведення російсько-американського саміту на вищому рівні.

"Ми поки що до цього не дісталися. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів - ред.)", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про можливу зустріч президентів США і РФ15-16 червня .

Представник Білого дому пообіцяла надати деталі можливої ​​зустрічі Путіна і Байдена. "Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів ", - уточнила вона.