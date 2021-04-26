У Білому домі заявили, що терміни зустрічі Путіна і Байдена не підтверджені

Терміни зустрічі президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна поки не підтверджені. У Білому домі підтвердили прихильність до проведення російсько-американського саміту на вищому рівні.
Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Ми поки що до цього не дісталися. Ми, звичайно, дуже хочемо (провести зустріч двох лідерів - ред.)", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на питання про те, чи відповідає дійсності інформація про можливу зустріч президентів США і РФ15-16 червня .
Представник Білого дому пообіцяла надати деталі можливої зустрічі Путіна і Байдена. "Однак ніякого підтвердження деталей у нас поки немає. Або запропонованих термінів ", - уточнила вона.
Нагадаємо, раніше в Кремлі розповіли, коли планується зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена. За словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, лідери зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.
Відзначимо, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.
Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.