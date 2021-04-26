В Белом доме заявили, что сроки встречи Путина и Байдена не подтверждены

Сроки потенциальной встречи президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина пока не подтверждены. В Белом доме подтвердили приверженность к проведению российско-американского саммита на высшем уровне.
Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим (провести встречу двух лидеров - ред.)”, - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о возможной встрече президентов США и РФ15-16 июня.
Представитель Белого дома пообещала предоставить детали возможной встречи Путина и Байдена. “Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", - уточнила она.
Напомним, ранее в Кремле рассказали, когда планируется встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры встретятся летом, но точной даты пока нет.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценивает возможную встречу президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Байден и Путин якобы договорились о встрече, и она может состояться в ближайшие недели.
Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.