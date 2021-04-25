У Путіна допустили зустріч з Байденом у червні: залежить від багатьох факторів

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.

За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отримано, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що в якості можливого терміну зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". При цьому він не став називати ці дати.