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У Путіна допустили зустріч з Байденом у червні: залежить від багатьох факторів

Новость на русском → Москва, Неділя 25 квітня 2021 14:13
У Путіна допустили зустріч з Байденом у червні: залежить від багатьох факторів Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена може відбутися в червні. При цьому конкретні терміни залежать від багатьох факторів.

Про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отримано, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що в якості можливого терміну зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". При цьому він не став називати ці дати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував президенту Путіну провести особисту зустріч цього літа. Така зустріч може відбудуться в одній з європейських країн. Зазначимо, кілька країн вже висловили готовність організувати саміт США і Росії на вищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії і США.

"Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать ... Тому що діалог між цими країнами має бути. Іноді, коли такі великі держави не розмовляють, страждають інші. І повірте нам, ми це розуміємо", - заявив він.

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