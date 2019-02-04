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ЄС ввів додаткові санкції проти Ірану

Новини » Політика    04.02.2019 - 19:58
ЄС ввів додаткові санкції проти Ірану
Ілюстративне фото (csamir.com)

У список санкції потрапили два громадянина Ірану

Європейський Союз (ЄС) ввів санкції стосовно двох громадян Ірану і однієї іранської компанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Ради ЄС.

"Рада глибоко стурбована ворожою діяльністю, здійснюваної Іраном на території декількох держав-членів. У зв'язку з цим Рада ЄС ухвалила включити в список дві фізичні особи і одну юридичну особу", - наголошується в документі.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Після цього міністр нафтової галузі Ірану Бижан Зангане заявив, що санкції США, які діють у відношенні країни, "абсолютно незаконні" і Тегеран не має наміру їх дотримуватися.

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