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США вводят новые санкции против Ирана

Новости » Политика    23.03.2019 - 00:09
США вводят новые санкции против Ирана
Иллюстративное фото (Twitter/REUTERS)

Минфин США подготовил пакет санкций против 14 человек и 17 организаций

Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечает офис контроля за иностранными активами (OFAC), санкциии вводятся против 14 физических и 17 юридических лиц, причастных к деятельности иранской Организации оборонных инноваций и исследований (SPND). Последняя оказывала поддержку организациям, которые уже находятся под санкциями и их персонал сыграл важную роль в ядерных усилиях иранского режима.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать максимальное давление на иранский режим, используя все экономические инструменты для предотвращения развития в Иране оружия массового уничтожения", - подчеркнул министр финансов Стивен Мнучин.

Отметим, это уже 25 пакет санкций против Ирана. В общем эти ограничения охватывают 960 физических и юридических лиц, самолеты и морской транспорт.

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.

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