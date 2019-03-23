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США запроваджують нові санкції проти Ірану

Новини » Політика    23.03.2019 - 00:09
США запроваджують нові санкції проти Ірану
Ілюстративне фото (Twitter/REUTERS)

Мінфін США підготував пакет санкцій проти 14 осіб та 17 організацій

Міністерство фінансів Сполучених Штатів підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробленням ядерної програми. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначає офіс контролю за іноземними активами (OFAC), санкціїї вводяться проти низки фізичних і юридичних осіб, - зокрема - 14 осіб і 17 організацій, які причетних до діяльності іранської Організації оборонних інновацій та досліджень (SPND). Остання надавала підтримку організаціям, які вже перебувають під санкціями і їх персонал зіграв важливу роль у ядерних зусиллях іранського режиму.

"Сполучені Штати продовжать чинити максимальний тиск на іранський режим, використовуючи всі економічні інструменти для запобігання розвитку в Ірані зброї масового знищення", - підкреслив міністр фінансів Стівен Мнучин.

Зазнчаимо, наразі це вже 25 пакет санкцій проти Ірану. Загалом ці обмеження охоплюють 960 фізичних і юридичних осіб, літаки і морський транспорт.

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів щодо Ірану.

США запровадили санкції проти 14 фізичних і 17 юридичних осіб Ірану у зв'язку із ядерною програмою

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