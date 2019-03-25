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В Белом доме возникли разногласия по санкциям против Ирана, - NBC

Новости » Политика    25.03.2019 - 01:21
В Белом доме возникли разногласия по санкциям против Ирана, - NBC
Фото: Белый дом (outreach.senate.gov)

Часть советников Трампа выступают за разрешение некоторым странам продолжать закупать иранскую нефть

Среди чиновников администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возникли разногласия из-за возможного дальнейшего ужесточения санкций против Ирана. Об этом сообщили источники в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Согласно информации собеседников телеканала, часть советников президента выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран и разрешение некоторым странам продолжать закупать иранскую нефть.

Ранее Швейцария предложила США организовать гуманитарный канал, по которому европейские компании могли бы поставлять в Иран лекарства и медицинское оборудование без применения против них американских санкций, и часть чиновников Белого дома хотят принять это предложение.

В Белом доме также обсуждается целесообразность продления на новый срок исключений из запрета на импорт иранской нефти, действующих сейчас для восьми государств.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. Санкциии вводятся против 14 физических и 17 юридических лиц, причастных к деятельности иранской Организации оборонных инноваций и исследований (SPND).

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