У Білому домі як і раніше не готові підтвердити зустріч Байдена і Путіна

Білий дім як і раніше не має підтвердження і порядку денного зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. В адміністрації американського лідера пообіцяли, що як тільки будуть визначені терміни і місце саміту, про них тут же повідомлять.

Про це в ході брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Дженіфер Псакі.

"Поки що їх немає. Як тільки у нас з'явиться інформація щодо підтверджених деталей щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів - ред.), ми поділимося нею", - сказала Псакі. Вона додала, що до тих пір, поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту не варто.