В Белом доме по-прежнему не готовы подтвердить встречу Байдена и Путина

Белый дом по-прежнему не располагает подтверждением и повесткой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.
Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки.
"Пока что их нет. Как только у нас появится информация по подтвержденным деталям относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов - ред.), мы поделимся ею", - сказала Псаки.
Она добавила, что до тех пор, пока не будет подтверждена встреча Байдена и Путина, ожидать конкретной информации относительно повестки саммита не стоит.
Напомним, накануне Байден сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным в июне 2021 года. При этом американский лидер не исключил, что саммит может состояться во время его весеннего турне по Европе.
Отметим, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Байдена планируется на это лето, но точной даты пока нет.