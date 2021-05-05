В Белом доме по-прежнему не готовы подтвердить встречу Байдена и Путина

Белый дом по-прежнему не располагает подтверждением и повесткой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки.

"Пока что их нет. Как только у нас появится информация по подтвержденным деталям относительно сроков, места, даты проведения или участия (президентов - ред.), мы поделимся ею", - сказала Псаки. Она добавила, что до тех пор, пока не будет подтверждена встреча Байдена и Путина, ожидать конкретной информации относительно повестки саммита не стоит.