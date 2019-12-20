У Трампа оцінили ймовірність візиту Зеленського в Білий дім

У Білому домі висловили впевненість, що нова зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Як зазначила радниця президента Сполучених Штатів Келліенн Конуей, в адміністрації впевнені, що візит Зеленського до Вашингтону відбудеться.

"Я впевнена, що він відвідає Білий дім. У нас дуже багато запитів від іноземних лідерів щодо візиту в Білий дім. Багато з них це зробили. Найголовніше у відносинах американського президента з українським це те, що ви почули в їх телефонній розмові. Потім вони зустрілися під час сесії Генасамблеї ООН і вони можуть продовжити говорити", - заявила Конуей.

Вона додала, що Трамп більше підтримує Україну, чим попередній президент Барак Обама.

"Але головне, що потрібно знати про Україну і США це те, що президент Трамп, а не президенти Обама чи Буш, дав Україні 400 млн доларів для закупівлі Javelin і гвинтівок, які вони використовують проти агресора - Росії ", - сказала Конуей.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Київ працює над підготовкою повноцінного візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону.

Також РБК-Україна писало, що 25 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в рамках Генеральної асамблеї ООН.