Україна працює над підготовкою повноцінного візиту Зеленського в США, - Кулеба

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Кулеба відзначив стратегічну природу відносин Києва з Вашингтоном

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Київ працює над підготовкою повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CSPAN.

За словами Кулеби, наразі триває робота над організацією візиту Зеленсього до Вашингтону. Також віце-прем'єр-міністр відзначив стратегічну природу відносин України зі Сполученими Штатами.

"Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано президентом Трампом президенту Зеленському відразу після виборів. Необхідно згадати про NDAA (закон про державний оборонний бюджет США - ред.), який було ухвалено лише два дні тому, який ясно свідчить про рівень підтримки, яку США надає Україні", - заявив він.

Ukrainian Deputy Prime Minister @DmytroKuleba: "There may be big politics, there may be turmoil, but the strategic nature of our relationship with the United States remains unshattered, and we will be moving forward." pic.twitter.com/J4TqkKtrom — CSPAN (@cspan) December 13, 2019

Нагадаємо, 25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Під час зустрічі президенти обговорювали справу про імпічмент, нормандську зустріч, санкції проти Росії, газопровід "Північний потік-2" та низку інших питаь.

Як відомо, спочатку планувалося дві зустрічі Зеленського та Трампа: в Польщі і в США. Зокрема, планувалося, що Зеленський і Трамп проведуть зустріч 1 вересня у Варшаві, однак президент США скасував візит через ураган, який насувався на Флориду.