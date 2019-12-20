У Трампа оценили вероятность визита Зеленского в Белый дом

В Белом доме выразили уверенность, что новая встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом состоится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Как отметила советник президента Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй, в администрации уверены, что визит Зеленского в Вашингтон состоится.

"Я уверена, что он посетит Белый дом. У нас очень много запросов от иностранных лидеров относительно визита в Белый дом. Многие из них это сделали. Самое главное в отношениях американского президента с украинским это то, что вы услышали в их телефонном разговоре. Потом они встретились во время сессии Генассамблеи ООН и они могут продолжить говорить", - заявила Конуэй.

Она добавила, что Трамп больше поддерживает Украину, чем предыдущий президент Барак Обама.

"Но главное, что нужно знать об Украине и США это то, что президент Трамп, а не президенты Обама или Буш, дал Украине 400 млн долларов для закупки Javelin и винтовок, которые они используют против агрессора - России ", - сказала Конуэй.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над подготовкой полноценного визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Также РБК-Украина писало, что 25 сентября президент Владимир Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Генеральной ассамблеи ООН.