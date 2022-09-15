У Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі

Сьогодні, 15 вересня, в Бєлгородському районі Росії почалася пожежа на митному терміналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова в Telegram .

За його словами, село, яке знаходиться під Бєлгородом, нібито обстрілюють. Спочатку він заявив про влучання снаряда в непрацюючу заправну станцію, але потім спростував свою ж інформацію.

Після цього Гладков розповів, що "в результаті обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".