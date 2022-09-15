У Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі

Сьогодні, 15 вересня, в Бєлгородському районі Росії почалася пожежа на митному терміналі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова в Telegram.
За його словами, село, яке знаходиться під Бєлгородом, нібито обстрілюють. Спочатку він заявив про влучання снаряда в непрацюючу заправну станцію, але потім спростував свою ж інформацію.
Після цього Гладков розповів, що "в результаті обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".
Нагадаємо, 23 серпня Гладков заявив, що у Бєлгородській області РФ сталося самозаймання боєприпасів.
Також ми писали, що Гладков закликав жителів кількох сіл прикордонного району Бєлгородської області евакуюватися на тлі контрнаступу ЗСУ в Харківській області.
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