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У Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі

Фото: у Бєлгородському районі РФ спалахнула пожежа на митному терміналі (t.me/vvgladkov)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 вересня, в Бєлгородському районі Росії почалася пожежа на митному терміналі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області Геннадія Гладкова в Telegram.

За його словами, село, яке знаходиться під Бєлгородом, нібито обстрілюють. Спочатку він заявив про влучання снаряда в непрацюючу заправну станцію, але потім спростував свою ж інформацію.

Після цього Гладков розповів, що "в результаті обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа".

Нагадаємо, 23 серпня Гладков заявив, що у Бєлгородській області РФ сталося самозаймання боєприпасів.

Також ми писали, що Гладков закликав жителів кількох сіл прикордонного району Бєлгородської області евакуюватися на тлі контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяПожежа