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У Бєлгородській області губернатор закликав місцеве населення евакуюватися

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Вівторок 13 вересня 2022 00:05
У Бєлгородській області губернатор закликав місцеве населення евакуюватися Фото: У Бєлгородській області почалася евакуація (t.me/openbelgorod31)
Автор: Олег Васьків

Жителів російських сіл Журавлівка та Нехотіївка, що у Бєлгородській області, закликали евакуюватися з населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Він зазначив, що поїхав туди, аби перевірити ситуацію на кордоні.

"Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, залишити свої будинки", - зазначив Гладков.

Нагадаємо, у західній розвідці вважають, що військові об'єкти у Бєлгороді є для української армії законними цілями, до того ж вони не загрожують територіальній цілісності Росії.

Раніше ми розповідали, як РФ використовує Бєлгород у війні проти України.

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