У Бєлгородській області заявили про "самозаймання боєприпасів": оголошено евакуацію
Ілюстративне фото: у Бєлгородській області заявили про "самозагорання боєприпасів" (Getty Images)
У Бєлгородській області РФ сталося самозаймання боєприпасів, в одному населеному пункті оголосили евакуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, яку наводить ТАСС.
"Самозаймання боєприпасів сталося в Бєлгородській області, жителі села Тимоново евакуйовані", - розповів Гладков.
За його словами, через спекотну погоду "стався ефект лінзи".
Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Тимонове також прогриміли вибухи на складі боєприпасів. Тоді жителі публікували відео з сильною пожежею.
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