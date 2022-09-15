В Белгородском районе РФ вспыхнул пожар на таможенном терминале

Сегодня, 15 сентября, в Белгородском районе России начался пожар на таможенном терминале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова в Telegram .

По его словам, село, которое находится под Белгородом, якобы обстреливают. Сначала он заявил о попадании снаряда в неработающую заправочную станцию, но потом опроверг свою же информацию.

После этого Гладков рассказал, что "в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар".