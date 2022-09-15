В Белгородском районе РФ вспыхнул пожар на таможенном терминале

Сегодня, 15 сентября, в Белгородском районе России начался пожар на таможенном терминале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова в Telegram.
По его словам, село, которое находится под Белгородом, якобы обстреливают. Сначала он заявил о попадании снаряда в неработающую заправочную станцию, но потом опроверг свою же информацию.
После этого Гладков рассказал, что "в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар".
Напомним, 23 августа Гладков заявил, что в Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов.
Также мы писали, что Гладков призвал жителей нескольких сел приграничного района Белгородской области эвакуироваться на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
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