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В Белгороде произошел пожар на складе: что известно об инциденте

Белгород, Понедельник 17 июня 2024 11:47
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В Белгороде произошел пожар на складе: что известно об инциденте Фото: пожар в Белгороде 17 июня (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание зафиксировали на местном складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и украинские мониторинговые группы.

Как отмечают местные Telegram-каналы, пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.

Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.

В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся склад, а мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с БК.

Позже было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия "из-за пожара в электрическом щитке".

Инциденты в Белгородской области

Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с начала вторжения периодически попадает под обстрелы, в том числе часто оказывается под ударами самой российской авиации.

Подобный инцидент с дроном уже происходил в самом Белгороде. Это произошло в марте текущего года, в результате взрыва пострадала местная мэрия.

Как сообщалось накануне, в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области попал дрон-камикадзе. Из-за этого пострадал местный чиновник.

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