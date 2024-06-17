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У Бєлгороді сталась пожежа на складі: що відомо про інцидент

Бєлгород, Понеділок 17 червня 2024 11:47
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У Бєлгороді сталась пожежа на складі: що відомо про інцидент Фото: пожежа в Бєлгороді 17 червня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У російському Бєлгороді сталась чергова пожежа. Займання зафіксували на місцевому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та українські моніторингові групи.

Як зазначають місцеві Telegram-канали, пожежа сталась на складі по вулиці Чичєріна. До цього очевидці чули вибух.

Згідно з відео, полум'я охопило частину території, внаслідок чого відбулось задимлення.

Водночас пабліки пишуть, що, попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК.

Пізніше було зазначено, що російське МНС викликано на місце події "через пожежу в електричному щитку".

Інциденти в Бєлгородській області

Бєлгородська область РФ межує з Харківською та Сумською областями України і з початку вторгнення періодично потрапляє під обстріли, зокрема - часто опиняється під ударами самої російської авіації.

Подібний інцидент із дроном уже траплявся в самому Бєлгороді. Це сталося в березні поточного року, внаслідок вибуху постраждала місцева мерія.

Як повідомлялось напередодні, у будівлю адміністрації Грайворонського міського округу в Бєлгородській області потрапив дрон-камікадзе. Через це постраждав місцевий чиновник.

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Пожежа Бєлгород
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