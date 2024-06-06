В Белгородской области дрон попал в здание администрации города: пострадал чиновник

Дрон-камикадзе попал в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области. Из-за этого пострадал местный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова .

Он уточнил, что у чиновника после удара дрона диагностировали контузию, а в здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.

По его словам, дрон попал в здание администрации Грайворонского городского округа и сдетонировал во внутреннем дворе.

Инциденты в Белгородской области

Белгородская область РФ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с начала вторжения периодически попадает под обстрелы. При этом иногда российская авиация "сбрасывает" свои же авиабомбы на Белгородскую область.

Подобный инцидент с дроном уже случался в самом Белгороде. Это произошло в марте текущего года, в результате взрыва пострадала местная мэрия.

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