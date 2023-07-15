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В Белгородской области РФ работало ПВО. Власти заявляют об сбитие воздушных целей

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Суббота 15 июля 2023 20:28
В Белгородской области РФ работало ПВО. Власти заявляют об сбитие воздушных целей Фото: В Белгородской области РФ работало ПВО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Белгородской области России сегодня работало ПВО. Власти региона заявили о сбитие двух воздушных целей.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

По его словам, над Белгородом российское ПВО якобы сбило две воздушные цели.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", - заявил Гладков.

По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области России почти каждый день звучат взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии или атаки беспилотников, в том числе обвиняя в этом Украину.

Так, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя два дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Помимо этого 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.

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