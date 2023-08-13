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В Белгороде раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка

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Белгород, Воскресенье 13 августа 2023 18:22
В Белгороде раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка Фото: в Белгороде произошел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители российского Белгорода сообщили о мощном взрыве в городе. В результате инцидента была повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным местных жителей сегодня, 13 августа в Белгороде раздался взрыв.

На фото, публикуемых в местных Telegram-каналах видно, что в городе повреждена многоэтажка и автомобили.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области России почти каждый день раздаются взрывы. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки беспилотников.

Так, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Через два дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Кроме этого 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы была атака дрона.

Также 24 июля в Белгородской области слышали громкие взрывы, власти региона заявили о работе ПВО и уничтожении двух воздушных целей.

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