У Бєлгороді пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
Жителі російського Бєлгород повідомили про потужний вибух в місті. В результаті інциденту було пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними місцевих жителів сьогодні, 13 серпня в Бєлгороді пролунав вибух.
На фото, які публікують в місцевих Telegram-каналах видно, що в місті пошкоджено багатоповерхівку та автомобілі.
Вибухи та пожежі у Бєлгородській області РФ
Останніми місяцями у Бєлгородській області Росії майже щодня лунають вибухи. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки безпілотників.
Так, 4 липня жителі Білгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через два дні, 6 липня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом також було чути вибухи.
Крім цього 24 червня в Шебекіно Бєлгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.
Також 24 липня в Бєлгородській області чули гучні вибухи, влада регіону заявила про роботу ППО та знищення двох повітряних цілей.
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