RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Белгороде "прилет" дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото)

Фото: в Белгороде был "прилет" (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

Белгород атаковал неизвестный беспилотник. Вероятно, "прилет" был по вертолетной площадке российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA в Telegram.

По информации издания, над Белгородом после атаки дрона поднимается черный дым. 

Фото: вероятное место "прилета" в Белгороде (t.me/belpepel)

В сети уже появилась информация, что поражена вертолетная площадка. Но самих вертолетов там нет - эту площадку уже атаковали ранее и вертолеты оттуда перебросили. 

ASTRA предполагает, что после атаки на месте могут гореть горюче-смазочные материалы. 

Стоит заметить, что официальной информации об атаке пока нет. 

При этом около 12:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что "дрон ВСУ" якобы ударил по частному дому в Белгороде.

Атака дронов на Белгород

Напомним, 16 июля Белгород также атаковали неизвестные дроны. Гладков после удара заверял, что один человек погиб, а еще шестеро - ранены.

В Украине такую атаку дронов на Белгород не комментировали.

К слову, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина вернет названия украинского происхождения иностранным топонимам. В частности, Бєлгород будут называть Білгородом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрониАтака дроновБелгород