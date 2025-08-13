В Белгороде "прилет" дрона: целью могла быть вертолетная площадка (фото)

По информации издания, над Белгородом после атаки дрона поднимается черный дым.

Фото: вероятное место "прилета" в Белгороде (t.me/belpepel)

В сети уже появилась информация, что поражена вертолетная площадка. Но самих вертолетов там нет - эту площадку уже атаковали ранее и вертолеты оттуда перебросили.

ASTRA предполагает, что после атаки на месте могут гореть горюче-смазочные материалы.

Стоит заметить, что официальной информации об атаке пока нет.

При этом около 12:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что "дрон ВСУ" якобы ударил по частному дому в Белгороде.