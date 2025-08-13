У Бєлгороді "приліт" дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото)

За інформацією видання, над Бєлгородом після атаки дрона здіймається чорний дим.

Фото: ймовірне місце "прильоту" в Бєлгороді (t.me/belpepel)

У мережі вже з'явилася інформація, що уражено вертолітний майданчик. Але самих вертольотів там немає - цей майданчик уже атакували раніше і вертольоти звідти перекинули.

ASTRA припускає, що після атаки на місці можуть горіти паливно-мастильні матеріали.

Варто зауважити, що офіційної інформації про атаку поки немає.

При цьому близько 12:20 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що "дрон ЗСУ" нібито вдарив по приватному будинку в Бєлгороді.