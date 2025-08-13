UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Бєлгороді "приліт" дрона: метою міг бути вертолітний майданчик (фото)

Фото: у Бєлгороді був "приліт" (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Ймовірно, "приліт" був по вертолітному майданчику російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram.

За інформацією видання, над Бєлгородом після атаки дрона здіймається чорний дим.

Фото: ймовірне місце "прильоту" в Бєлгороді (t.me/belpepel)

У мережі вже з'явилася інформація, що уражено вертолітний майданчик. Але самих вертольотів там немає - цей майданчик уже атакували раніше і вертольоти звідти перекинули.

ASTRA припускає, що після атаки на місці можуть горіти паливно-мастильні матеріали.

Варто зауважити, що офіційної інформації про атаку поки немає.

При цьому близько 12:20 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков поскаржився, що "дрон ЗСУ" нібито вдарив по приватному будинку в Бєлгороді.

Атака дронів на Бєлгород

Нагадаємо, 16 липня Бєлгород також атакували невідомі дрони. Гладков після удару запевняв, що одна людина загинула, а ще шестеро - поранені.

В Україні таку атаку дронів на Бєлгород не коментували.

До слова, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Україна поверне назви українського походження іноземним топонімам. Зокрема, Бєлгород називатимуть Білгородом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрониАтака дронівБєлгород