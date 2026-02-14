Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона

По словам чиновника, вывод стал понятен после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, которые получили объекты энергохозяйства.

"Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал Гладков.

В то же время он добавил, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света осуществляются с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.

Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".