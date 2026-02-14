RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона

Фото: речь идет о домах, которые подключены к централизованному теплоснабжению (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. То есть - до апреля.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.

Читайте также: В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ

По словам чиновника, вывод стал понятен после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, которые получили объекты энергохозяйства.

"Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал Гладков.

 

В то же время он добавил, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света осуществляются с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.

Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".

Белгород ощутил жизнь украинцев

Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался различного рода атакам.

Например, вечером 5 февраля, в результате ракетных ударов в городе и области начались отключения света, тепла и воды.

Уже 7 февраля ракетной атаке подверглись электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч", из-за чего в Белгороде и Белгородском округе пропал свет.

На следущий день, 8 числа, Гладков анонсировал, что к обеду жителям областного центра вернут тепло в дома. Однако уже днем он сообщил, что сотни домов без теплоснабжения, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов и коммунальщики начали сливать воду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгород