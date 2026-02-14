Белгород остался без отопления и горячей воды до конца отопительного сезона

Российский Белгород в результате ударов по энергетике остался без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. То есть - до апреля.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение в Telegram.
Читайте также: В Белгороде объявлена массовая эвакуация, - росСМИ
По словам чиновника, вывод стал понятен после анализа тепловиков и энергетиков о последних разрушениях, которые получили объекты энергохозяйства.
"Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал Гладков.
В то же время он добавил, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света осуществляются с помощью постоянных или резервных источников энергоснабжения.
Резюмируя Гладков отметил, что все аварийные бригады находятся на местах, однако повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".
Напомним, что за последний месяц Белгород неоднократно подвергался различного рода атакам.
Например, вечером 5 февраля, в результате ракетных ударов в городе и области начались отключения света, тепла и воды.
Уже 7 февраля ракетной атаке подверглись электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч", из-за чего в Белгороде и Белгородском округе пропал свет.
На следущий день, 8 числа, Гладков анонсировал, что к обеду жителям областного центра вернут тепло в дома. Однако уже днем он сообщил, что сотни домов без теплоснабжения, добавив, что ремонты не дали ожидаемых результатов и коммунальщики начали сливать воду.