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Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения и пострадавшие

Фото: Белгородская область пережила ночную атаку с воздуха (Полдавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом с воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

После 2:00 в городе и области была объявлена ракетная опасность. Позже в регионе началась работа ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу силы ПВО сбили 13 воздушных целей.

По его словам, в поселке Дубовое пострадали два человека. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма.

Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

"В поселке Дубовое различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозяйственной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - сообщил Гладков.

Ситуация в Белгородской области

12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Позже "Сибирский батальон" полностью взял под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам и военным РФ в Курске и Белгороде. Гражданских призывали эвакуироваться.

23 марта мэр Белгорода сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ.

В ответ на рейд добровольцев, подконтрольная режиму Путина авиация ударила бомбами ФАБ-250 в Белгородской области.

На днях добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников.

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Белгород