Бєлгород і область атакували з повітря, є руйнування та постраждалі

Ситуація в Бєлгородській області

12 березня бійці "Російського добровольчого корпусу" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон України з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше "Сибірський батальйон" повністю взяв під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області. Добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах і військових РФ у Курську та Бєлгороді. Цивільних закликали евакуюватися.

23 березня мер Бєлгорода повідомив про аварійне відключення електроенергії на двох вулицях міста після начебто атаки ЗСУ.

У відповідь на рейд добровольців, підконтрольна режиму Путіна авіація вдарила бомбами ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Російські добровольці повідомили, що кінцева мета їхня операцій полягає у ліквідації путінського режиму в Росії. Зокрема, добровольці під Бєлгородом знищили понад 450 кремлівських найманців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.