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В Белгороде частично исчез свет: в РФ заявили о якобы отражении атаки ВСУ

Воскресенье 24 марта 2024 00:03
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В Белгороде частично исчез свет: в РФ заявили о якобы отражении атаки ВСУ Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мэр российского Белгорода сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах после якобы атаки ВСУ. В то же время Минобороны РФ сообщило о якобы отражении атаки на объекты на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Белгорода Демидова и Минобороны РФ.

"В Белгороде аварийное отключение электроэнергии на проспекте Ватутина и улице Губкина. Энергетики уже переключаются на временные схемы", – написал мэр.

Между тем, российское Минобороны сообщает, что 23 марта около 23:00 мск "пресечена попытка" Украины атаковать "объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Там утверждают, что над Белгородской областью средствами ПВО уничтожены 19 реактивных снарядов.

Также одновременно с атакой на Белгород сообщается об атаке на Крым. Как пишут в сети, в Севастополе работает ПВО против якобы вражеской ракетной атаки. Пропагандисты заявили, что якобы по полуострову были выпущены ракеты из 12 вражеских самолетов. Сообщается о взрывах в Севастополе, в районе аэродрома Бельбек и в Балаклаве.

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