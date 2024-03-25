Российские добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников, - ЛСР

Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и Сибирский батальон с начала рейда только в пределах Белгорода уничтожили 452 кремлевских наемников, еще 784 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Легиона "Свобода России".

Российские добровольцы приветствовали действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения, а также закрытие учебных заведений и больших общественных мест.

"Подобные меры действительно помогли избежать массовых жертв среди гражданского населения, однако этих шагов все еще недостаточно", - отметили в ЛСР.

Добровольцы также призвали местные власти ускорить эвакуацию мирных граждан из Белгородской и Курской областей.

В то же время, как отметили в легионе, российские войска до сих пор продолжают прикрываться мирным населением, размещая свои подразделения в жилом секторе.

Так, с начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в городской черте Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемника и 784 - ранены.

"Прекратите пользоваться людьми как живым щитом! Хотите воевать - сражайтесь, как мужчины", - подчеркнули в ЛСР.