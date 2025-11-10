Самолет Трампа пролетел над стадионом в Мэриленде: американцы освистали президента

"Я немного опоздал", - сказал глава Белого дома журналистам, когда вышел с самолета Air Force One.

Издание напоминает, что Трамп стал первым действующим президентом США за почти 50 лет, посетившим игру регулярного сезона NFL, но его встретили освистыванием по прибытии на стадион.

Президент пролетел над ареной на Air Force One, после чего сел в бронированный автомобиль и прибыл на игру "Вашингтон Командерс" против "Детройт Лайонс", где некоторые болельщики громко выражали недовольство.

Трамп сидел на стадионе вместе со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, и его показали на видеодоске во время первого тайма и церемонии присяги для военнослужащих в перерыве игры. Во время трансляции он рассказал о планах строительства нового стадиона "Командерс" и возможности дать ему новое название в честь себя.

По данным лиги, всего два других президента США посещали регулярные игры NFL во время своего срока: Ричард Никсон в 1969 году и Джимми Картер в 1978-м. Ранее Трамп стал первым президентом, посетившим Супербоул, наблюдая за победой "Филадельфия Иглз" над "Канзас-Сити Чифс".