В Европе против конфискации активов РФ: у Зеленского назвали страны

Об этом в эфире телеэфира заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Это Бельгия, потому что у них хранятся (средства - ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это отнюдь не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран", - сказала Мудрая.

Она пояснила, что Euroclear, Clearstream и центробанки являются теми финансовыми институтами, где в основном хранятся средства РФ и которые не хотят избавляться от суммы в около 300 млрд долларов.

Также Мудрая добавила, что ключевая проблема в том, что сегодняшние лидеры не имеют политической воли по конфискации активов.

"Это экономическая часть, но есть и политическая. И вот здесь основная проблема заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - заявила заместитель руководителя ОП.

Она отметила, что Украине не нужно передавать одним траншем все эти 300 млрд долларов. По ее словам, средства можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе.

"Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должен быть источник выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем", - добавила Ирина Мудрая.

Как заявила заместитель руководителя ОП, дипломатические переговоры по созданию этой комиссии уже происходят.

"И третья компонента - это компенсационный фонд. Под этот фонд мы и пытаемся получить решение о конфискации российских активов, передачу их в этот фонд и потом (планируется - ред.) - использование (этих средств - ред.) для выполнения решений компенсационной комиссии", - проинформировала она.

В то же время Мудрая уточнила, что речь идет об около 300 млрд долларов. Однако этих средств не будет достаточно, поскольку размер убытков больше.

Кроме того, по ее словам, речь только о суверенных активах РФ, а не частных активах российских частных или юридических лиц.

"И их не будет достаточно. На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что уже нам нужно. А если мы начнем считать убытки с 2014 года, это еще в разы больше. То я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - добавила Мудрая.

Также коснувшись момента, что средств может быть недостаточно, заместитель руководителя ОП заявила, что сейчас рассматриваются и другие варианты.

Среди них введение спецналога, например, на продажу нефти, нефтепродуктов из некоторых российских отраслей промышленности, в которых Москва ведет торговлю с другими странами, отчисления от прибыли РФ от этих транзакций в фонд, а также другое.